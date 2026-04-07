Un pieton a murit după ce a fost lovit de o autoutilitară pe DJ 178C, între Rădăuți și Frătăuții Vechi

Un bărbat de 47 de ani a murit luni seara după ce a fost acroșat de o autoutilitară pe drumul județean 178C, în afara localității Rădăuți, pe raza comunei Frătăuții Vechi.

Accidentul s-a produs luni, în jurul orei 21:00.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un bărbat de 52 de ani, din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, conducea o autoutilitară marca Volkswagen Transporter pe DJ 178C, având direcția de deplasare către Frătăuții Vechi.

La km 2+230 m, autoutilitara a lovit cu colțul din dreapta pietonul care se deplasa pe marginea părții carosabile.

În urma impactului, pietonul a suferit leziuni grave și a decedat la fața locului. Autovehiculul a fost avariat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Ulterior, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.