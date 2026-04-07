Peste 550 de amenzi și 58 de permise reținute în week-end în urma verificărilor rutiere în județul Suceava

Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a desfășurat în zilele de 4-5 aprilie 2026 o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză și a depășirilor neregulamentare.

În cele două zile de controale, polițiștii au aplicat un număr total de 552 de contravenții, cu o valoare cumulată de 337.815 lei. Dintre acestea:

314 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză;

au fost pentru depășirea limitei legale de viteză; 10 pentru depășiri neregulamentare;

pentru depășiri neregulamentare; 228 pentru alte abateri la regimul circulației rutiere.

Ca măsură complementară, au fost reținute 58 de permise de conducere (40 pentru viteză, 10 pentru depășiri neregulamentare și 8 pentru alte abateri) și au fost retrase 23 de certificate de înmatriculare (pentru lipsa ITP, a poliței RCA sau pentru folii neomologate).

Acțiunea a vizat creșterea gradului de disciplină în trafic și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere grave, în special pe drumurile naționale și județene din județul Suceava.