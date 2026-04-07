Județul Suceava puternic reprezentat în finala „Destinația Anului 2026”! Zece atracții din județ concurează pentru titlul național

Etapa de vot public pentru cea de-a X-a ediție a competiției „Destinația Anului 2026” a început, iar județul Suceava are o prezență remarcabilă în lista finaliștilor, cu zece destinații nominalizate în mai multe categorii prestigioase.

Publicul este invitat să voteze până pe 25 aprilie 2026 pe site-ul oficial al competiției, susținând locurile care definesc identitatea turistică a Bucovinei.

Destinațiile din județul Suceava ajunse în finală sunt:

Orașe care inspiră → Municipiul Suceava

→ Municipiul Stațiuni turistice → Vatra Dornei

→ Tărâmuri fermecate → Țara Dornelor și Ținutul Rarăului

→ și Sate de poveste → Cacica și Ciocănești

→ și Joacă și Adrenalină → Complexul de Agrement Ariniș, Gura Humorului

→ Sanctuare ale Istoriei → Cetatea de Scaun a Sucevei

→ Tărâmul Cunoașterii → Muzeul Bucovinei

→ Landmark → Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”, Vatra Dornei

→ Cea mai bună promovare → Ținutul Rarăului

Competiția „Destinația Anului 2026” premiază performanța în turism și susține comunitățile care investesc în dezvoltare sustenabilă și promovare. Câștigătorii vor fi anunțați pe 14 mai 2026, la Gala de la Cazinoul din Constanța.

Votul public este esențial, deoarece completează evaluarea juriului și a cercetării sociologice naționale. Fiecare vot contează pentru ca atracțiile din Suceava să fie recunoscute la nivel național.