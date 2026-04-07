Primii 43 km ai Drumului Expres Suceava – Siret au constructori desemnați. Asocierea FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL va proiecta și va executa loturile 1 și 2 ale Drumului Expres Suceava-Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde de lei

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat desemnarea constructorului pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret, în lungime totală de 43,05 km.

Asocierea FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL va proiecta și executa Loturile 1 și 2 ale DEx Suceava – Siret, cu o valoare totală de 3,72 miliarde de lei (fără TVA).

Detalii tehnice ale contractelor:

Lotul 1 (Suceava – Dărmănești) : 18,6 km, valoare 2,09 miliarde lei (fără TVA). Termen: 9 luni proiectare + 24 luni execuție.

: 18,6 km, valoare 2,09 miliarde lei (fără TVA). Termen: 9 luni proiectare + 24 luni execuție. Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km, valoare 1,63 miliarde lei (fără TVA). Termen: 12 luni proiectare + 24 luni execuție.

Pe întregul traseu vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte) și 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud). Contractul prevede și amenajarea de parcări dotate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Toate contractele de proiectare și execuție pentru DEx Suceava – Siret (55,7 km) trebuie semnate până la sfârșitul lunii mai 2026, iar lucrările urmează să fie finalizate cel mai târziu în 2030, conform condițiilor de finanțare prin instrumentul european SAFE.

Drumul Expres Suceava – Siret va avea atât rol civil, cât și militar, asigurând o conexiune strategică între infrastructura rutieră din România și cea din Ucraina.

Prin SAFE, România beneficiază de 4,2 miliarde de euro (fără TVA) pentru infrastructură rutieră, din care CNAIR derulează proiecte în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, incluzând și tronsonul de autostradă Pașcani – Suceava (61,86 km).