Atenție la noile metode de fraudă bancară! Poliția Suceava atrage atenția asupra scam-urilor prin telefon

Poliția Județeană Suceava lansează un avertisment public privind creșterea numărului de tentative de înșelăciune prin telefon, prin care infractorii încearcă să obțină acces la conturile bancare ale cetățenilor.

Metoda folosită este una bine pusă la punct și extrem de convingătoare: persoanele sunt contactate de un individ care se prezintă drept angajat al unei bănci, al ANAF, al Poliției sau al altei instituții oficiale. Tonul este urgent și alarmant – „contul dumneavoastră a fost compromis”, „există o tranzacție suspectă”, „trebuie să acționați imediat!”. Pentru a câștiga încredere, infractorii oferă detalii personale ale victimei și trimit prin WhatsApp documente falsificate (legitimații de polițist, citații etc.).

În realitate, scopul este obținerea codurilor de autorizare, a parolelor sau instalarea unor aplicații de acces la distanță (cum ar fi AnyDesk sau RustDesk), prin care infractorii preiau controlul asupra telefonului sau computerului victimei.

Semnale de alarmă pe care nu trebuie să le ignorați:

Vi se creează o stare de urgență sau panică;

Sunteți îndrumat să instalați o aplicație sau să accesați un link primit prin SMS ori e-mail;

Vi se cer coduri de autorizare primite prin telefon;

Adresa site-ului la care sunteți direcționat seamănă, dar nu este identică cu cea oficială.

Reguli de aur recomandate de poliție:

Nicio bancă sau instituție oficială nu vă va cere niciodată parole, coduri de acces sau date bancare prin telefon sau SMS;

Dacă aveți cea mai mică suspiciune, închideți imediat și sunați direct la numărul oficial al instituției;

Nu acționați sub presiune – infractorii contează tocmai pe reacția rapidă, fără verificare.

Ce trebuie să faceți dacă ați fost victima unei astfel de înșelătorii:

Blocați imediat cardul bancar (prin aplicație sau prin telefonul băncii);

Schimbați parolele la toate conturile afectate;

Dezinstalați orice aplicație suspectă (AnyDesk, RustDesk etc.) și deconectați-vă de la internet;

Sesizați urgent banca pentru blocarea tranzacțiilor – cu cât acționați mai repede, cu atât sunt mai mari șansele de recuperare a banilor.

Poliția Suceava recomandă tuturor cetățenilor să își formeze abilitățile de navigare sigură online accesând site-ul www.sigurantaonline.ro.