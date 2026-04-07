Gheorghe Șoldan: UMB Spedition va semna curând contractele pentru a construi autostrada Pașcani – Suceava. După foarte mulți ani de așteptare, județul nostru este tot mai aproape de conectarea la infrastructura de mare viteză

Compania UMB Spedition a fost desemnată constructor pentru cele două loturi ale autostrăzii Pașcani – Suceava, iar astăzi au fost desemnați și antreprenorii pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret.

Potrivit anunțului făcut de Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, contractele pentru autostrada Pașcani – Suceava vor fi semnate în perioada imediat următoare.

Este vorba despre:

Lotul Pașcani – Roșcani – 33 km

– 33 km Lotul Roșcani – Suceava – 29 km

Pentru ambele loturi termenul este de 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Tot astăzi au fost desemnați constructorii pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret:

Lotul 1 (Suceava – Dărmănești) – 18,6 km, cu termen de 9 luni proiectare + 24 luni execuție

– 18,6 km, cu termen de 9 luni proiectare + 24 luni execuție Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți) – 24,45 km, cu termen de 12 luni proiectare + 24 luni execuție

„În sfârșit, după foarte mulți ani de așteptare, județul nostru este tot mai aproape de conectarea la infrastructura de mare viteză, un pas foarte important și pentru dezvoltarea economică a regiunii”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Aceste proiecte majore vor asigura o conexiune modernă și rapidă atât pe axa nord-sud, cât și spre frontiera cu Ucraina, contribuind semnificativ la creșterea economică, turism și mobilitate în județul Suceava.