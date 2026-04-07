Poliția Suceava lansează campania „Sărbători în siguranță” – recomandări pentru un Paște liniștit și fără incidente



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava continuă seria acțiunilor de prevenție și informare publică prin campania „Sărbători în siguranță”, dedicată perioadei sărbătorilor pascale.

În această perioadă, când numărul persoanelor în spațiile publice, piețe, centre comerciale, lăcașuri de cult și zone turistice crește semnificativ, riscul de a deveni victimă a unor infracțiuni (furturi, înșelăciuni online sau accidente rutiere) este mai ridicat.

Polițiștii suceveni atrag atenția asupra principalelor riscuri și oferă recomandări practice pentru protejarea siguranței personale, a bunurilor și a locuințelor.

Recomandări principale ale Poliției Suceava:

Verificați întotdeauna expeditorul mesajelor sau felicitărilor digitale primite. Dacă nu le-ați solicitat, nu deschideți fișierele atașate.

Fiți atenți la mesajele cu promoții și reduceri „de nerefuzat” care apar în această perioadă.

Nu furnizați date personale sau financiare pe site-uri de cumpărături online nesigure.

Evitați realizarea de tranzacții bancare atunci când sunteți conectat la rețele Wi-Fi publice sau nesecurizate.

Dacă plecați de acasă, nu postați pe rețelele de socializare informații care indică absența dumneavoastră (locație, fotografii din vacanță în timp real).

Respectați regulile de circulație, adoptați o conduită preventivă și nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Supravegheați permanent copiii, în special în zonele aglomerate.

Fiți prudenți în locurile aglomerate și nu purtați la vedere obiecte de valoare sau sume mari de bani.

Polițiștii recomandă tuturor sucevenilor să acceseze platforma www.sigurantaonline.ro pentru a se informa și a-și dezvolta abilitățile de navigare sigură în mediul online.

„Cu puțină atenție și grijă unii față de alții, sărbătorile pot rămâne exact ceea ce ne dorim: momente de liniște, bucurie și siguranță”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.