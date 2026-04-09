Polițiștii suceveni au destructurat o filieră de produse contrafăcute după depistarea unui ucrainean ce avea în mașină parfumuri, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de peste jumătate de milion de lei

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava a finalizat o amplă acțiune desfășurată în perioada 4-8 aprilie 2026, prin care a fost destructurată o rețea de comercializare a produselor contrafăcute și accizabile. Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la aproximativ 1.500.000 lei (circa 300.000 euro).

Acțiunea a vizat combaterea contrabandei cu produse accizabile, evaziunea fiscală, spălarea banilor și punerea în circulație de mărfuri contrafăcute. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de circa 70.000 lei, au fost efectuate percheziții domiciliare și au fost întocmite dosare penale.

Potrivit Poliției Județene Suceava, pe raza municipiului Suceava a fost interceptat un autoturism marca Volkswagen Sharan condus de un cetățean ucrainean. În urma controlului amănunțit au fost ridicate 285 de flacoane de parfumuri de mărci înregistrate (Louis Vuitton, Dior, Chanel etc.) și aproximativ 500 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii (Dolce & Gabbana, Tom Ford, Gucci, Prada etc.). Valoarea estimată a bunurilor este de 557.550 lei. Autoturismul a fost indisponibilizat.

La scurt timp, în orașul Siret, au fost efectuate percheziții domiciliare la un imobil tip hală format din 7 boxe închiriate. În una dintre boxe, închiriată de cetățeanul ucrainean, au fost descoperite și ridicate 305 articole de îmbrăcăminte suspectate a fi contrafăcute, precum și țigări marca Parliament fără timbru fiscal, în valoare de 50.000 lei. Într-o altă boxă au fost identificate piese auto de diferite modele, evaluate la circa 80.000 euro, pentru care nu au putut fi prezentate documente de proveniență. D.G.A.F. Suceava a sigilat încăperea și va proceda la inventariere.

Cele două acțiuni sunt strâns legate și fac parte din aceeași operațiune coordonată, polițiștii având informații că produsele interceptate în Suceava proveneau din depozitele deținute în Siret.

Totodată, în urma informațiilor obținute, au fost făcute alte verificări:

La Vatra Dornei, la punctul de lucru al S.C. NICOL FASHION S.R.L., au fost ridicate 45 de articole de îmbrăcăminte (treninguri, tricouri) purtând mărci înregistrate Adidas și Nike, fără certificat de conformitate (valoare 4.530 lei).

La Dumbrăveni, la punctul de lucru al S.C. CHROMATIC LINE S.R.L., au fost ridicate 198 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte de mărci înregistrate (Prada, Versace, Tommy Hilfiger, Gucci, Hugo, Balenciaga, Adidas, New Balance etc.), fără certificat de conformitate (valoare estimată 108.990 lei).

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale pentru infracțiunea de „punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”.