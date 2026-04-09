Percheziții la un adăpost de animale și o locuință din Berchișești într-un dosar penal privind uciderea cu intenție a animalelor

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sprijiniți de colegii din Serviciul de Investigații Criminale și de luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Suceava, împreună cu jandarmi din Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, efectuează în acest moment două percheziții domiciliare pe raza localității Berchișești.

Acțiunile se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și au ca scop completarea materialului probator într-un dosar penal privind fapte de ucidere cu intenție a animalelor fără drept, infracțiune prevăzută de Legea nr. 205/2004.

Perchezițiile au loc la un adăpost de animale și la o locuință privată din localitate.

Poliția precizează că, la acest moment, sunt cercetate posibile infracțiuni in rem (împotriva faptelor), nefiind încă dispuse măsuri procesuale față de vreo persoană.

„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă o etapă a anchetei și nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul IPJ Suceava.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.