Informare meteo de vreme rece și precipitații mixte în Suceava. ANM anunță intensificări ale vântului și ninsori la munte până sâmbătă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare meteorologică valabilă în intervalul 9 aprilie (ora 10:00) – 11 aprilie (ora 10:00), care vizează și județul Suceava.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, 9 aprilie, vor fi intensificări temporare ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze generale de 45–55 km/h, iar la munte rafalele vor atinge local 50–70 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor cădea precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei (inclusiv zonele montane ale Sucevei) se va depune un strat de zăpadă de 3–6 cm. La munte, în special la altitudini mari din Carpații Meridionali și Orientali, va ninge și se va depune un strat nou de zăpadă, în medie de 5–10 cm.

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Pe parcursul nopților, local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest, se vor înregistra temperaturi minime negative, iar bruma va fi prezentă.