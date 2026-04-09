Incendiu violent la un autocamion încărcat cu lemne în Râșca: pagube estimate la 60.000 de euro



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un autocamion încărcat cu lemne a luat foc miercuri seară, în jurul orei 20:20, în incinta unei firme din comuna Râșca. Flăcările au cuprins rapid cabina vehiculului, existând pericol de propagare la întregul ansamblu și la încărcătură.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Fălticeni, sprijiniți de voluntarii Serviciilor pentru Situații de Urgență din Râșca și Bogdănești, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Incendiul a fost localizat și lichidat la ora 21:45.

În urma evenimentului, cabina autocamionului (marca MAN) a fost distrusă în proporție de aproximativ 80%, iar bunurile din interior, inclusiv documentele vehiculului, au fost deteriorate. Pompierii au reușit să salveze restul ansamblului rutier și circa 32 de metri cubi de material lemnos.

Incendiul a izbucnit în timp ce fiul administratorului firmei efectua operațiuni de încărcare a ansamblului rutier.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric la un conductor defect sau cu izolația deteriorată.

Proprietarul autocamionului, aparținând SC Anicve SRL din Bogdănești, a estimat prejudiciul la aproximativ 60.000 de euro. Ansamblul nu era acoperit de poliță facultativă tip Casco.

Datorită locației izolate a depozitului (cea mai apropiată locuință fiind la circa 350 de metri), nu a existat risc de propagare la alte proprietăți. Nu s-au înregistrat victime omenești.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”.