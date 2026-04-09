Expoziția de fluturi vii revine la Shopping City Suceava

La Shopping City Suceava, primăvara vine cu un spectacol plin de culoare și magie. În perioada 17 – 30 aprilie 2026, revine îndrăgita expoziție de fluturi tropicali vii, un eveniment dedicat vizitatorilor de toate vârstele, care reunește peste 150 de fluturi proveniți din America de Sud și Asia.

Micile vietăți vor putea fi admirate într-un terariu special amenajat pe galeria comercială, în zona magazinului Pepco. Vizitatorii se vor putea bucura de zborul grațios al fluturilor și nu numai. Toți cei care trec pragul expoziției vor avea ocazia să descopere totul despre ciclul de viață al minunatelor făpturi, fiind prezentate și etapele de evoluție din metamorfoza unui fluture.

În primele zile ale expoziției, printre diversele specii de fluturi zburători, vor fi prezentate, într-un incubator special, și crisalide (coconi). Astfel că, din a șasea zi a expoziției, sub ochii admiratorilor de toate vârstele, fluturii vor prinde viață. Așadar, cei mai norocoși dintre vizitatori vor avea prilejul de a fi martorii unui moment unic, momentul în care fluturii prind viață, părărsind învelișul crisalidei.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Casa Fluturilor din Praid, primul spațiu permanent dedicat fluturilor din România, unde aceste specii sunt crescute într-un mediu tropical controlat. Printre vedetele expoziției se numără fluturele de azur (Morpho peleides), eleganții fluturi zebra (Heliconiinae), impresionantul fluture bufniță (Calligo memnon), dar și specii spectaculoase precum Regina Africană sau delicata Prințesă Aripi-de-sticlă (Greta Oto).

Fluturii ajung aici sub formă de crisalide, provenind din ferme specializate din America de Sud, Asia și Africa. După câteva zile petrecute în condiții atent controlate, aceștia se transformă și își încep viața sub privirile vizitatorilor. Pe durata expoziției pot fi admirate aproximativ 8 – 9 specii de bază, completate de alte specii variabile.

Expoziția este deschisă zilnic, între orele 09:00 și 19:00, iar accesul este gratuit pentru toți vizitatorii.