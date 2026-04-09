Ninge din nou în zona montană a Sucevei! Drumarii intervin cu utilaje drumurile naționale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Chiar dacă ne aflăm în a doua săptămână a lunii aprilie, ninsorile au revenit în forță în zona montană a județului Suceava.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, echipele de intervenție ale Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc acționează intens cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea circulației pe mai multe sectoare afectate.

Intervențiile au loc pe sectoarele de drumuri naționale din administrare.

Carosabilul este umed pe fondul ninsorilor, iar vizibilitatea poate fi redusă în zonele superioare.

Meteorologii au emis o nouă informare de vreme nefavorabilă, care anunță intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsori în zonele montane, pentru estul, centrul și sudul țării.