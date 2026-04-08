Șofer fără permis și sub influența alcoolului, implicat într-un accident rutier la Salcea

Un bărbat de 34 de ani din comuna Fântânele a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a ieșit de pe șosea în șanț, pe DN 29 (strada Calea Sucevei), în localitatea Salcea.

Evenimentul s-a produs în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2026, în jurul orei 01:03. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au fost sesizați prin 112 de către un cetățean care a oprit pentru a acorda sprijin și a observat că șoferul emana halenă alcoolică.

La fața locului, în șanțul din partea dreaptă a drumului, a fost identificat un autoturism marca Volkswagen Bora avariat în partea din față. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Autoturismul, ce aparține soției bărbatului, avea inspecția tehnică periodică valabilă, însă polița RCA era expirată la momentul depistării.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Cercetările sunt continuate de polițiștii Poliției Orașului Salcea.