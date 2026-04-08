Deputatul sucevean Petru-Gabriel Negrea despre cazul Pfizer: Nota de plată pentru incompetența guvernărilor PSD–PNL este pusă pe umerii românilor

Deputatul de Suceava Petru-Gabriel Negrea atrage atenția asupra costurilor uriașe pe care România trebuie să le suporte în cazul contractelor pentru vaccinuri Pfizer, considerând că această situație reflectă o gestionare defectuoasă a fondurilor publice de către guvernele PSD și PNL din ultimii ani.

Într-un comunicat de presă, deputatul AUR afirmă că România a ajuns să contracteze peste 100 de milioane de doze de vaccin pentru o populație eligibilă de aproximativ 10 milioane de persoane, adică de zece ori mai mult decât era necesar. „Această diferență uriașă nu poate fi justificată. Nu are legătură cu prudența. Nu are legătură cu prevenția. Este rezultatul unor decizii care nu au ținut cont de realitate și care au ignorat complet modul în care sunt cheltuiți banii publici”, precizează Petru-Gabriel Negrea.

Conform comunicatului, consecința directă este obligația de plată a peste 600 de milioane de euro din bugetul de stat. „Asta înseamnă bani care nu vor mai ajunge în spitale, în școli sau în investiții, într-un moment în care românii resimt deja scumpirile, presiunea fiscală și un nivel de trai tot mai greu de susținut”, subliniază deputatul.

Petru-Gabriel Negrea consideră că aceeași coaliție PSD-PNL care a generat această situație vine acum să ceară românilor austeritate și solidaritate. „Nu poți cere mai mult de la oameni când statul a greșit atât de mult și nu poți cere sacrificii fără asumare”, afirmă el.

Deputatul susține că a venit momentul pentru o discuție serioasă despre alegeri anticipate: „Pentru că, atunci când greșelile sunt atât de mari, iar nota de plată este pusă pe umerii românilor, este firesc ca românii să decidă direcția în care merge această țară”.