Garda de Mediu Suceava a aplicat amenzi de 16.000 lei pentru depozitarea ilegală de material lemnos pe malul apei în comuna Moldovița

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au efectuat verificări în teren, în urma unei sesizări primite, privind desfășurarea unor activități de exploatare forestieră pe raza comunei Moldovița.

În urma controalelor efectuate, au fost verificate trei societăți comerciale.

Comisarii de mediu au constatat nereguli legate de depozitarea de material lemnos în zona malului cursurilor de apă, fapt care contravine prevederilor OUG nr. 23/2008 privind protecția mediului.

Ca urmare, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.000 lei.

Comisarii au dispus măsuri concrete de remediere a deficiențelor constatate și au impus respectarea strictă a legislației de mediu în vigoare.

Acțiunea face parte din eforturile constante ale Gărzii Naționale de Mediu Suceava de a preveni și sancționa încălcările normelor de protecție a mediului.