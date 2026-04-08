Poliția Suceava: „O secundă de adrenalină la volan poate schimba totul” – mesaj de prevenire a accidentelor rutiere în pragul sărbătorilor pascale

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava atrage atenția șoferilor asupra riscurilor majore generate de conduita imprudentă la volan, lansând un mesaj de prevenție puternic în contextul intensificării traficului din perioada sărbătorilor pascale.

„Uneori, o secundă de adrenalină poate schimba totul. Un gest făcut din teribilism, o accelerație în plus, o clipă în care crezi că «nu are ce să se întâmple»… și, dintr-odată, nimic nu mai e la fel. Fizica nu iartă. Iar viața nu oferă tot timpul a doua șansă”, subliniază polițiștii suceveni.

Mesajul Poliției Suceava reamintește că în spatele fiecărui volan se află o viață și că pe drumurile din județ toți dorim să ajungem acasă, la familie și la cei dragi. „Nu transforma un moment de orgoliu într-o tragedie. Alege responsabilitatea, nu riscul. Conduci este o activitate principală, fă-o cu simț de răspundere”, transmit reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Suceava.

Polițiștii reamintesc că cineva te iubește, cineva te așteaptă și cineva are nevoie de tine, iar conducerea imprudentă poate transforma un moment de euforie într-o tragedie ireversibilă.

„Polițiștii suceveni sunt la datorie, pentru ca fiecare drum să se termine în siguranță. Aveți grijă de voi și de cei din jur”, este apelul final al poliției.

Mesajul face parte din campania „Sărbători în siguranță”, prin care Inspectoratul de Poliție Județean Suceava urmărește reducerea riscului de accidente rutiere și protejarea vieții participanților la trafic în această perioadă cu trafic intens.