Salvamont Suceava: Condiții de iarnă în zona montană cu strat nou de zăpadă de 20 cm. Avertismente pentru turiști

Salvamont Suceava atrage atenția turiștilor și drumeților că iarna încă nu a plecat din masivele Călimani și Rarău. În ultima perioadă s-a depus un strat proaspăt de zăpadă care atinge 20 cm începând de la altitudinea de 1400 m, așezat peste stratul vechi, înghețat.

Toate traseele care trec de această altitudine trebuie abordate ca trasee de iarnă, unde echipamentul corespunzător este esențial pentru deplasarea în siguranță.

Recomandări Salvamont:

Folosiți colțari sau măcar „gheruțe” pentru deplasare.

Purtați echipament termic adecvat condițiilor de iarnă.

Informați-vă din timp și planificați cu atenție turele.

Trasee care nu sunt recomandate în acest moment:

În masivul Călimani:

Traseul marcat cu punct roșu, între șaua Negoiu și 12 Apostoli;

Traseul marcat cu cruce roșie, Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului;

Traseul marcat cu punct albastru, Gura Haitii – Călimaniul Cerbului;

Traseul de creastă, marcat cu bandă roșie, între vf. Pietrosul și piciorul Bistriciorului.

În masivul Rarău:

Traseul marcat cu cruce galbenă, Izvorul Alb – Rarău (deteriorat de exploatările forestiere). Alternativă: turiștii pot urca pe traseul marcat cu bulină albastră care pleacă de la baza pârtiei Rarău.

Acces auto:

Drumul spre exploatarea Călimani, din Gura Haitii, este accesibil autovehiculelor 4×4 echipate cu anvelope de iarnă până la casa de bilete la intrarea în parc.

Pe Transrarău se circulă în condiții de iarnă, mai ales pe ultimii 5 km.

Pentru informații actualizate și planificarea turelor, turiștii pot apela dispeceratul Salvamont Suceava.

Numere utile:

112 – pentru urgențe

– pentru urgențe 0725 826 668 – dispecerat Național Salvamont

– dispecerat Național Salvamont 0724 212 857 – dispecerat județean Salvamont Suceava

Salvamont Suceava urează tuturor ture frumoase și, mai ales, sigure!