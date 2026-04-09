Creștere constantă a promovabilității la simulările Bacalaureatului în județul Suceava: Rata de promovare a ajuns la 54,96% în

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat joi raportul comparativ complet al celor trei sesiuni de simulare a examenului de Bacalaureat 2026 (noiembrie 2025, ianuarie 2026 și martie 2026). Primele două au fost simulări județene, iar cea din martie a fost simulare națională.
Datele arată o evoluție clar pozitivă de la o sesiune la alta, cu o creștere constantă atât a ratei de promovare, cât și a mediilor generale.
Evoluție generală – medie finală Bacalaureat (nota minimă de promovare 6,00)
|Sesiune
|Prezenți
|Promovați (≥6,00)
|Rată promovare
|Medie generală
|Noiembrie 2025
|4.442
|1.347
|30,32%
|7,55
|Ianuarie 2026
|4.254
|1.822
|42,83%
|7,62
|Martie 2026
|4.529
|2.489
|54,96%
|7,69
Progres semnificativ la Limba și literatura română
- Noiembrie 2025: 66,50% promovare (medie 6,02)
- Ianuarie 2026: 69,69% promovare (medie 6,24)
- Martie 2026: 78,08% promovare (medie 6,36)
Creștere de peste 11 puncte procentuale față de prima simulare.
Alte probe cheie
Proba de profil (E.c):
- Noiembrie 2025 → 43,70%
- Ianuarie 2026 → 65,97%
- Martie 2026 → 64,16%
Proba de specializare (E.d):
- Noiembrie 2025 → 48,93%
- Ianuarie 2026 → 50,11%
- Martie 2026 → 75,71%
La matematică, geografie, istorie și disciplinele de specializare se observă îmbunătățiri notabile, mai ales la profilul real și la specializările tehnologice.
Concluzii principale ale raportului ISJ Suceava
- Rata generală de promovare a crescut cu 24,64 puncte procentuale de la prima la ultima simulare.
- Elevii au obținut rezultate mai bune la probele obligatorii, în special la limba română.
- Se observă o îmbunătățire a mediilor finale și o reducere a numărului de note foarte mici.
- Diferențele între profilul real și uman rămân prezente, dar distanța s-a micșorat.
Raportul integral, care include grafice comparative și distribuții detaliate pe intervale de note, este disponibil în atașament
