Creștere constantă a promovabilității la simulările Bacalaureatului în județul Suceava: Rata de promovare a ajuns la 54,96% în


Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat joi raportul comparativ complet al celor trei sesiuni de simulare a examenului de Bacalaureat 2026 (noiembrie 2025, ianuarie 2026 și martie 2026). Primele două au fost simulări județene, iar cea din martie a fost simulare națională.

Datele arată o evoluție clar pozitivă de la o sesiune la alta, cu o creștere constantă atât a ratei de promovare, cât și a mediilor generale.

Evoluție generală – medie finală Bacalaureat (nota minimă de promovare 6,00)

SesiunePrezențiPromovați (≥6,00)Rată promovareMedie generală
Noiembrie 20254.4421.34730,32%7,55
Ianuarie 20264.2541.82242,83%7,62
Martie 20264.5292.48954,96%7,69

Progres semnificativ la Limba și literatura română

  • Noiembrie 2025: 66,50% promovare (medie 6,02)
  • Ianuarie 2026: 69,69% promovare (medie 6,24)
  • Martie 2026: 78,08% promovare (medie 6,36)

Creștere de peste 11 puncte procentuale față de prima simulare.

Alte probe cheie

Proba de profil (E.c):

  • Noiembrie 2025 → 43,70%
  • Ianuarie 2026 → 65,97%
  • Martie 2026 → 64,16%

Proba de specializare (E.d):

  • Noiembrie 2025 → 48,93%
  • Ianuarie 2026 → 50,11%
  • Martie 2026 → 75,71%

La matematică, geografie, istorie și disciplinele de specializare se observă îmbunătățiri notabile, mai ales la profilul real și la specializările tehnologice.

Concluzii principale ale raportului ISJ Suceava

  • Rata generală de promovare a crescut cu 24,64 puncte procentuale de la prima la ultima simulare.
  • Elevii au obținut rezultate mai bune la probele obligatorii, în special la limba română.
  • Se observă o îmbunătățire a mediilor finale și o reducere a numărului de note foarte mici.
  • Diferențele între profilul real și uman rămân prezente, dar distanța s-a micșorat.

Raportul integral, care include grafice comparative și distribuții detaliate pe intervale de note, este disponibil în atașament

