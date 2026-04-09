Creștere constantă a promovabilității la simulările Bacalaureatului în județul Suceava: Rata de promovare a ajuns la 54,96% în

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat joi raportul comparativ complet al celor trei sesiuni de simulare a examenului de Bacalaureat 2026 (noiembrie 2025, ianuarie 2026 și martie 2026). Primele două au fost simulări județene, iar cea din martie a fost simulare națională.

Datele arată o evoluție clar pozitivă de la o sesiune la alta, cu o creștere constantă atât a ratei de promovare, cât și a mediilor generale.

Evoluție generală – medie finală Bacalaureat (nota minimă de promovare 6,00)

Sesiune Prezenți Promovați (≥6,00) Rată promovare Medie generală Noiembrie 2025 4.442 1.347 30,32% 7,55 Ianuarie 2026 4.254 1.822 42,83% 7,62 Martie 2026 4.529 2.489 54,96% 7,69

Progres semnificativ la Limba și literatura română

Noiembrie 2025: 66,50% promovare (medie 6,02)

promovare (medie 6,02) Ianuarie 2026: 69,69% promovare (medie 6,24)

promovare (medie 6,24) Martie 2026: 78,08% promovare (medie 6,36)

Creștere de peste 11 puncte procentuale față de prima simulare.

Alte probe cheie

Proba de profil (E.c):

Noiembrie 2025 → 43,70%

Ianuarie 2026 → 65,97%

Martie 2026 → 64,16%

Proba de specializare (E.d):

Noiembrie 2025 → 48,93%

Ianuarie 2026 → 50,11%

Martie 2026 → 75,71%

La matematică, geografie, istorie și disciplinele de specializare se observă îmbunătățiri notabile, mai ales la profilul real și la specializările tehnologice.

Concluzii principale ale raportului ISJ Suceava

Rata generală de promovare a crescut cu 24,64 puncte procentuale de la prima la ultima simulare.

de la prima la ultima simulare. Elevii au obținut rezultate mai bune la probele obligatorii, în special la limba română.

Se observă o îmbunătățire a mediilor finale și o reducere a numărului de note foarte mici.

Diferențele între profilul real și uman rămân prezente, dar distanța s-a micșorat.

Raportul integral, care include grafice comparative și distribuții detaliate pe intervale de note, este disponibil în atașament