Poliția Suceava solicită sprijin pentru găsirea unui sucevean de 56 de ani dispărut de la domiciliu de aproape două luni

Polițiștii din Suceava desfășoară activități de căutare și identificare a lui Asimionoaie Constantin-Dragoș, în vârstă de 56 de ani, domiciliat în municipiul Suceava.

Bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu în perioada 18-19 februarie 2026 și nu a mai revenit de atunci.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, acesta locuiește efectiv pe strada Jean Bart din Suceava.

Cei care dețin orice informații utile care ar putea contribui la localizarea și găsirea persoanei sunt rugați să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.