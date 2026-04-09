Primăria Suceava reduce cu 148 de posturi aparatul de specialitate al Primarului pentru a respecta noile prevederi legale. 82 de angajați sunt transferați la SC Administrația Piețelor SA.

Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind reorganizarea și restructurarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava, ca urmare a obligațiilor impuse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026.
Potrivit referatului de aprobare nr. 148 din 09.04.2026, Instituția Prefectului Județului Suceava a comunicat că numărul maxim de posturi admis pentru Primăria Municipiului Suceava este de 378. Pentru a se încadra în această limită, se impune reducerea a 148 de posturi (66 posturi vacante și 82 posturi ocupate).
Din cele 82 de posturi ocupate care vor fi desființate în organigramă, 77 aparțin Direcției Administrația Piețelor și 5 aparțin Serviciului Salubrizare Municipală. Aceste posturi vor fi transferate, prin procedură legală, la noua societate Administrația Piețelor SA Suceava, înființată recent prin hotărâre a Consiliului Local, termenul limită pentru finalizarea transferului fiind 1 iulie 2026.
Structurile afectate de reducere includ:
- Serviciul Digitalizare și Licențe de Transport
- Serviciul Resurse Umane
- Direcția Financiar-Contabilitate și Buget
- Direcția de Impozite și Taxe Locale
- Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor
- Direcția Arhitect-Șef
- Serviciul Cadastru și Patrimoniu
- Serviciul Achiziții Publice
- Direcția Proiecte Europene
- Direcția Tehnică și de Investiții
- Serviciul Administrativ
- Serviciul Salubrizare Municipală
- Direcția Domeniului Public (cu reducerea a 19 posturi la Poliția Locală, care ajunge la 100 de posturi)
Nu se produc modificări în structura Direcției de Asistență Socială (118 posturi), Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (30 posturi) și Serviciului Public de Poliție Locală (ajustat la 100 de posturi).
Primarul Vasile Rîmbu precizează că propunerea a fost supusă consultării cu Sindicatul Liber al Primăriei Municipiului Suceava și cu Comisia Paritară a Funcționarilor Publici, ambele acordând avize favorabile.
Reorganizarea trebuie finalizată până la data de 1 iulie 2026, termenul limită impus de legislație. Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Suceava în ședința extraordinară din 15 aprilie.
