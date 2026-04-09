Microbuz ucrainean în care erau ascunse produse contrafăcute de 100.000 de lei, depistat de polițiștii de frontieră în PTF Siret

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat, în noaptea de 8 spre 9 aprilie, un microbuz înmatriculat în Ucraina care transporta o cantitate însemnată de produse susceptibile a fi contrafăcute.

În jurul orei 01:00, un cetățean ucrainean s-a prezentat pentru a ieși din România. La controlul efectuat împreună cu inspectorii vamali din Biroul Vamal Siret, într-un spațiu special amenajat în spatele banchetei din microbuz au fost descoperite 76 de parfumuri și 206 articole vestimentare (îmbrăcăminte sport, cămăși, blugi, tricouri etc.), purtând însemnele unor mărci cunoscute la nivel internațional.

Bărbatul nu a putut prezenta documente legale de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru comercializarea produselor. Bunurile au fost evaluate la aproximativ 100.000 de lei.

Întreaga cantitate a fost ridicată și predată inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Siret în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 84/1998 privind mărcile.