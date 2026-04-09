Poliția Transporturi Suceava: Amenzi și certificate de înmatriculare retrase în urma verificării legalității serviciilor de taxi și transport alternativ în zona Aeroportului Suceava

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au organizat o acțiune punctuală de verificare a legalității efectuării transportului de persoane în regim taxi și transport alternativ în zona Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

Acțiunea face parte din măsurile dispuse la nivel național în cadrul Planului de măsuri „Siguranța Transporturilor Aeriene 2026”, care urmărește creșterea nivelului de siguranță a pasagerilor și respectarea legislației privind serviciile de transport persoane.

În cadrul operațiunii au fost angrenați polițiști din Serviciul Rutier al IPJ Suceava, alături de inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporturi (ISCTR) și Registrul Auto Român (RAR).

Rezultatele acțiunii:

Au fost verificate 119 autovehicule .

. Au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale , în valoare totală de 12.954 lei .

, în valoare totală de . Au fost retrase 13 certificate de înmatriculare, 1 permis de conducere și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare, cu scopul de a asigura respectarea exigențelor legale și creșterea calității serviciilor de transport persoane în zona aeroportului.