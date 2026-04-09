IPS Calinic lămurește când se vopsesc ouăle de Paști: Tradiția ortodoxă indică Joia Mare, dar alternativ pot fi înroșite și în Sâmbăta Mare

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, a oferit un răspuns clar unei enoriașe care a cerut lămuriri privind ziua în care se vopsesc ouăle de Paști, subiect care generează frecvent întrebări și variante diferite în rândul credincioșilor.
Enoriașa G.I. a adresat Înaltpreasfinției Sale o întrebare documentată, prezentând trei interpretări diferite bazate pe texte evanghelice și pe tradițiile transmise de bunici:
- varianta că ouăle se vopsesc în Joia Mare, legată de rânduiala evenimentelor din Săptămâna Patimilor;
- varianta că ar trebui vopsite miercuri, pornind de la versetul din Matei 12,40 despre „trei zile și trei nopți”;
- varianta că ar trebui vopsite vinerea, conform textului din Evanghelia după Ioan 19,14.
Răspunsul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic a fost categoric:
„Ouăle se vopsesc în Joia Mare. Alternativ, pot fi înroșite și în Sâmbăta Mare, ca să fie proaspete.”
Înaltpreasfinția Sa a explicat că, potrivit Tradiției, ouăle s-au înroșit de la sângele ce picura din rănile lui Hristos răstignit, când pietrele aruncate asupra Lui s-au transformat în ouă. „Tradiția păstrează foarte multe istorioare privind înroșirea ouălor de Paști”, a subliniat Arhiepiscopul.
Pentru o înțelegere mai profundă a succesiunii evenimentelor din Săptămâna Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a recomandat enoriașei lectura cărții „Procesul Mântuitorului”, scrisă de părintele prof. Grigoriță Marcu și dr. I. Fruma.
Intră acum și în grupul de