IPS Calinic lămurește când se vopsesc ouăle de Paști: Tradiția ortodoxă indică Joia Mare, dar alternativ pot fi înroșite și în Sâmbăta Mare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, a oferit un răspuns clar unei enoriașe care a cerut lămuriri privind ziua în care se vopsesc ouăle de Paști, subiect care generează frecvent întrebări și variante diferite în rândul credincioșilor.

Enoriașa G.I. a adresat Înaltpreasfinției Sale o întrebare documentată, prezentând trei interpretări diferite bazate pe texte evanghelice și pe tradițiile transmise de bunici:

varianta că ouăle se vopsesc în Joia Mare , legată de rânduiala evenimentelor din Săptămâna Patimilor;

, legată de rânduiala evenimentelor din Săptămâna Patimilor; varianta că ar trebui vopsite miercuri , pornind de la versetul din Matei 12,40 despre „trei zile și trei nopți”;

, pornind de la versetul din Matei 12,40 despre „trei zile și trei nopți”; varianta că ar trebui vopsite vinerea, conform textului din Evanghelia după Ioan 19,14.

Răspunsul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic a fost categoric:

„Ouăle se vopsesc în Joia Mare. Alternativ, pot fi înroșite și în Sâmbăta Mare, ca să fie proaspete.”

Înaltpreasfinția Sa a explicat că, potrivit Tradiției, ouăle s-au înroșit de la sângele ce picura din rănile lui Hristos răstignit, când pietrele aruncate asupra Lui s-au transformat în ouă. „Tradiția păstrează foarte multe istorioare privind înroșirea ouălor de Paști”, a subliniat Arhiepiscopul.

Pentru o înțelegere mai profundă a succesiunii evenimentelor din Săptămâna Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a recomandat enoriașei lectura cărții „Procesul Mântuitorului”, scrisă de părintele prof. Grigoriță Marcu și dr. I. Fruma.