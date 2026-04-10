„Sărbătoarea Învierii aduce mângâiere” – Acțiune de suflet pentru copiii din centrele de plasament și familiile defavorizate

În Joia Mare a Săptămânii Patimilor, Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, împreună cu conducerea Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” și a Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava, au organizat acțiunea „Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos aduce mângâiere”.

Voluntarii, cadrele didactice și colectivele de părinți au pregătit și distribuit cadouri, produse de igienă personală, produse de curățenie, alimente și dulciuri pentru copiii din Centrele de Servicii Sociale din Fălticeni și Gura Humorului.

Cadourile au fost procurate cu sprijinul generos al sponsorilor acțiunii, al colectivului de părinți de la Grădinița cu Program Normal „Maria Montessori” (structură a Școlii Gimnaziale nr. 1) și al altor oameni inimoși, printre care profesoara de limba engleză Magda Vicol.

Au contribuit cu donații semnificative: S.C. Rocast Nord S.R.L. Suceava, S.C. Kalman Distribution S.R.L. Șcheia, S.C. Alin For You S.R.L., Expert Medical, S.C. Gaitano Company S.R.L. Șcheia, S.C. Tesano S.R.L., S.C. Alka Trading Co S.R.L., Agro Scânteia, Întreprindere Individuală Corneanu, Maspex Romania SRL, Clinica stomatologică Hel Dent, S.C. Kiler S.R.L., Fundația Umanitară ASSIST, S.C. Adria S.R.L., S.C. Fetcom S.R.L. și multe alte firme și persoane fizice.

O contribuție specială a venit din partea Asociației „Teona Ariana” Suceava, care a oferit 50 de pachete cu produse alimentare neperisabile, rezultate în urma participării la colecta națională de alimente organizată de Federația Băncilor pentru Alimente din România (20-22 martie 2026). Aceste pachete au fost distribuite familiilor sărace din comuna Preutești, unde voluntarii asociației au prezentat și un scurt moment artistic în Căminul Cultural din localitatea Basarabi, cu sprijinul primarului Ion Vasiliu.

Transportul cadourilor și al produselor a fost asigurat de domnii Cătălin Crîșmariu și Ovidiu Ungureanu, iar printre voluntarii care s-au implicat activ s-au numărat: Georgiana Constantinescu, Kevin Macovei, Iustin Lup, Iustin Homiuc, Ștefan Cîrcu, Cristi Corneanu, Albert Bogdan, Anisia Saghin, Apăvăloaie Maria Antonia, Ianis Cepoi, Cosmin Rusu și mulți alții.

Acțiunea a fost coordonată de:

prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – inspector școlar și vicepreședinte Asociația „EUROACTIV”

– inspector școlar și vicepreședinte Asociația „EUROACTIV” prof. Mihai Greciuc – președinte Asociația „EUROACTIV” Suceava

– președinte Asociația „EUROACTIV” Suceava prof. Romeo-Irinel Bolohan – vicepreședinte Asociația „EUROACTIV”

– vicepreședinte Asociația „EUROACTIV” ing. Cătălin Crîșmariu și pedagog Ovidiu Ungureanu de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava.

„Mulțumită generozității dumneavoastră, am reușit să organizăm o acțiune de neuitat pentru voluntari și beneficiarii acestei acțiuni. Dorim să urăm din suflet tuturor celor care s-au implicat sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, urându-le Sărbători pascale binecuvântate!”, au transmis organizatorii.