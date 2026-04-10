Accident rutier urmat de incendiu în comuna Vulturești: un autoturism a ars complet

Un accident rutier soldat cu incendiu a avut loc vineri dimineața, în localitatea Pleșești, comuna Vulturești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, evenimentul s-a produs în jurul orei 07:39, când o autoutilitară și un autoturism au intrat în coliziune.

În urma impactului, autoturismul – dotat cu butelie GPL – a luat foc, existând un pericol iminent de explozie.

Militarii Detașamentului de Pompieri Fălticeni au intervenit de urgență cu o autospecială de descarcerare echipată cu modul de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin a fost alocat și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava.

Cei doi conducători auto ieșiseră din vehicule înainte de sosirea echipajelor de intervenție și au fost preluați imediat de echipele medicale. Ulterior, pentru investigații suplimentare, ambii au fost transportați la spital.

Pompierii au localizat și lichidat incendiul în condiții de siguranță, reușind să evite orice propagare sau explozie. Autoturismul a fost distrus în totalitate de flăcări.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Fălticeni.