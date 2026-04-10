CSU Suceava obține o victorie clară pe teren propriu: 41-29 cu CSM Sighișoara

Echipa CSU Suceava a obținut o victorie convingătoare în etapa a 19-a a Ligii Zimbrilor, învingând cu scorul de 41-29 formația CSM Sighișoara, într-un meci disputat joi, pe teren propriu, în Sala „Dumitru Bernicu”.

Handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu au dominat partida după un început echilibrat, reușind să se desprindă treptat pe tabelă și să obțină un succes clar, care le menține șansele în lupta pentru pozițiile superioare ale clasamentului.

Principalii marcatori CSU Suceava:

Claudiu Lazurcă – 11 goluri

Adrian Tîrzioru – 5 goluri

Emanuel Șerban, Cătălin Zarițchi, Sorin Grigore, Codrin Dascălu – câte 4 goluri fiecare

CSU Suceava va juca următorul meci miercuri, 15 aprilie, când va primi vizita formației HC Buzău, într-o partidă restantă din etapa a 17-a. Partida va fi transmisă în direct pe Pro Arena.

Declarații după meci:

Adrian Tîrzioru – jucător CSU Suceava: „Sunt fericit că am păstrat cele două puncte acasă și mă bucur pentru Budi (n.r. Bogdan Șoldănescu), deoarece a pregătit din nou meciul foarte bine. S-a văzut că, treptat, am reușit să ne desprindem pe tabelă și să câștigăm destul de clar. Ne așteaptă un meci cu Buzăul, o partidă grea, dar în tur am fost foarte aproape de un rezultat de egalitate. Noi vom munci și vom face tot posibilul să câștigăm pentru a ne face suporterii fericiți din nou.”

Bogdan Șoldănescu – antrenor CSU Suceava: „Începutul meciului a stat sub semnul echilibrului. Pentru noi a existat o anumită presiune a rezultatului și poate din acest considerent am fost mai timorați, atât în faza de apărare, cât și la finalizare, unde am irosit câteva oportunități de a ne desprinde pe tabelă. Apoi, după ce s-a risipit acel trac, cred că am arătat un handbal de calitate. Am demonstrat că am fost echipa mai bună și am meritat această victorie. Vrem să le dăm încredere tinerilor, pentru că aceasta este filozofia noastră: să creștem copii cărora să le oferim o șansă. Atâta timp cât se va putea, noi așa vom face; de aceea veți vedea meci de meci tineri jucători în teren pentru CSU Suceava. S-au descurcat bine și, cât timp se va vedea la ei această dorință de a progresa, îi veți vedea în teren alături de colegii mai experimentați. Referitor la runda viitoare, ne așteaptă un meci cu totul altfel. Pe hârtie, Buzăul pornește ca favorită, dar noi ne vom face temele și vom lupta. Am mai învins echipe cu pretenții acasă și vom da totul pentru victorie miercuri.”

Vlad Sîncelean – antrenor CSM Sighișoara: „Am avut un început bun și am crezut că putem să câștigăm, dar, din păcate, am comis foarte multe greșeli. Acestea, împreună cu o ușoară lipsă de atitudine pe final, au dus la acest rezultat. Despre echipa suceveană, nu pot spune că mi-a sărit un jucător în ochi în mod special, dar se vede că sunt de mult timp împreună și au foarte multe automatisme create.”

Albert Vizitiu – jucător CSM Sighișoara: „Este greu să-ți găsești cuvintele după o asemenea partidă. Nu a fost un meci reușit din partea noastră și le cerem scuze fanilor de acasă pentru ceea ce au văzut. Trebuie să muncim în continuare; ne pare rău că ceea ce pregătim la antrenamente nu reușim să punem în practică pe teren. Este vina noastră și ne-o asumăm. Trebuie să revenim cu forțe proaspete; vin sărbătorile, avem nevoie de puțin repaus și sperăm ca la meciul de acasă cu Baia Mare să facem o figură mai bună. A fost o revedere frumoasă cu foștii colegi, dar, din păcate, una dulce-amăruie. Mi-a fost dor de atmosferă, aici am crescut și am făcut primii pași în handbal, dar rămân cu un gust amar pentru că rezultatul nu a fost cel dorit.”

CSU Suceava continuă astfel seria rezultatelor pozitive pe teren propriu, iar suporterii așteaptă cu încredere următorul meci, cel cu HC Buzău.