Elevii suceveni, pe podium la Olimpiada Națională de Fizică: o medalie de aur, una de argint și cinci medalii de bronz

Intră acum și în grupul de
Lotul județului Suceava a obținut rezultate bune la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Fizică, desfășurată în perioada 6-10 aprilie 2026 la Craiova, județul Dolj.
Cei unsprezece elevi din clasele VI-XI, provenind de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc și Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, au urcat pe podiumul de premiere, confirmând prin pasiune, rigoare și perseverență nivelul ridicat al pregătirii academice din județ.
Distincțiile obținute de elevii suceveni:
Premiul II + Medalie de Aur
- Moisiuc Matei, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: dr. Sorin-Iulian Tănase
Medalie de Argint
- Buzilă Victor Constantin, clasa a X-a, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc Prof. îndrumător: Nicolae Ovidiu Debren
Medalii de Bronz
- Timocel Andrei, clasa a VII-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Prof. îndrumător: Daniela Dungeanu
- Huțanu Alexandru-Teodor, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei Prof. îndrumător: Constantin Obreja
- Pîrghie Nicolae, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Prof. îndrumător: Anca Viorica Greculeac
- Amorăriței Tudor, clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: Carmen-Elena Amorăriței
- Macoveiciuc Sabrina-Giulia, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: Carmen-Elena Amorăriței
Diplome de onoare
- Șumovschi Dan Teodor, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: dr. Sorin-Iulian Tănase
- Bursuc Ioan Alexandru, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Prof. îndrumător: Anca Viorica Greculeac
Elevii au fost însoțiți și coordonați de domnul profesor Nicolae Ovidiu Debren de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, care a asigurat buna desfășurare a participării lotului județean.
Rezultatele excepționale reflectă nu doar talentul și efortul susținut al elevilor, ci și profesionalismul și dăruirea cadrelor didactice care i-au pregătit, contribuind la consolidarea prestigiului învățământului sucevean la nivel național.
ISJ Sueava a transmis felicitări tuturor olimpicilor, profesorilor îndrumători și însoțitorului, precum și părinților pentru sprijinul acordat pe parcursul acestui demers de excelență.
