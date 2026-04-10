Elevii suceveni, pe podium la Olimpiada Națională de Fizică: o medalie de aur, una de argint și cinci medalii de bronz


Lotul județului Suceava a obținut rezultate bune la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Fizică, desfășurată în perioada 6-10 aprilie 2026 la Craiova, județul Dolj.

Cei unsprezece elevi din clasele VI-XI, provenind de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc și Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, au urcat pe podiumul de premiere, confirmând prin pasiune, rigoare și perseverență nivelul ridicat al pregătirii academice din județ.

Distincțiile obținute de elevii suceveni:

Premiul II + Medalie de Aur

  • Moisiuc Matei, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: dr. Sorin-Iulian Tănase

Medalie de Argint

  • Buzilă Victor Constantin, clasa a X-a, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc Prof. îndrumător: Nicolae Ovidiu Debren

Medalii de Bronz

  • Timocel Andrei, clasa a VII-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Prof. îndrumător: Daniela Dungeanu
  • Huțanu Alexandru-Teodor, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei Prof. îndrumător: Constantin Obreja
  • Pîrghie Nicolae, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Prof. îndrumător: Anca Viorica Greculeac
  • Amorăriței Tudor, clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: Carmen-Elena Amorăriței
  • Macoveiciuc Sabrina-Giulia, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: Carmen-Elena Amorăriței

Diplome de onoare

  • Șumovschi Dan Teodor, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava Prof. îndrumător: dr. Sorin-Iulian Tănase
  • Bursuc Ioan Alexandru, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Prof. îndrumător: Anca Viorica Greculeac

Elevii au fost însoțiți și coordonați de domnul profesor Nicolae Ovidiu Debren de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, care a asigurat buna desfășurare a participării lotului județean.

Rezultatele excepționale reflectă nu doar talentul și efortul susținut al elevilor, ci și profesionalismul și dăruirea cadrelor didactice care i-au pregătit, contribuind la consolidarea prestigiului învățământului sucevean la nivel național.

ISJ Sueava a transmis felicitări tuturor olimpicilor, profesorilor îndrumători și însoțitorului, precum și părinților pentru sprijinul acordat pe parcursul acestui demers de excelență.


