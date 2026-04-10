Rădăuțeanca Ivana Roman, dublă campioană națională la skandenberg în 2026

Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Bucovina Suceava, Ivana Roman, a cucerit titlurile naționale pe ambele brațe la Campionatul Național de Skandenberg, desfășurat în perioada 20-22 martie 2026 la Lipova.

Elevă la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” nr. 5 din Rădăuți, Ivana Roman a dominat competiția, obținând medalia de aur atât la brațul drept, cât și la brațul stâng. Performanța reprezintă o confirmare a progresului remarcabil înregistrat de tânăra sportivă, care anul trecut, la București, câștigase titlul național pe brațul drept și argintul pe brațul stâng.

Sub îndrumarea maestrului Andrei Chipreanov, Ivana a transformat experiența din 2025 într-un imbold pentru o pregătire și mai riguroasă.

„Dacă anul trecut am simțit bucuria debutului, anul acesta am simțit responsabilitatea confirmării. Locul 2 de anul trecut pe brațul stâng m-a motivat să muncesc de două ori mai mult. Să fiu campioană pe ambele brațe este un vis împlinit”, a declarat Ivana Roman.

Succesul de la Lipova o plasează pe Ivana în vizorul selecționerilor pentru competițiile internaționale viitoare. Sportiva este inspirată și de verișorul ei, Theodor Andronachi, campion național la skandenberg la categoria tineret.

Prin performanțele sale, Ivana Roman devine un model de perseverență și disciplină pentru tinerii din nordul țării, demonstrând că, printr-o muncă susținută și îndrumare de calitate, se pot obține rezultate de top la nivel național.