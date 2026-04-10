Ordin de protecție după ce un bărbat din Țibeni și-a agresat soția. Soțul trebuie să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de femeie și copilul lor

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Marginea, împreună cu polițiștii municipiului Rădăuți, au intervenit joi seară, în urma unui apel la 112, într-un caz de violență domestică petrecut în satul Țibeni, comuna Satu Mare.

O femeie de 31 de ani a reclamat faptul că soțul ei, un bărbat de 36 de ani, a agresat-o fizic în urma unui conflict spontan. Cei doi soți sunt căsătoriți de zece ani și au un copil minor.

Potrivit sesizării, agresorul se afla sub influența alcoolului în momentul incidentului. Femeia a suferit leziuni fizice, însă nu a solicitat îngrijiri medicale de specialitate.

La fața locului, polițiștii au efectuat o evaluare a riscului în cazul violenței în familie, concluzionând că există un risc iminent. Ca urmare, a fost emis un Ordin Provizoriu de Protecție, prin care bărbatului i s-au impus mai multe obligații: să părăsească locuința comună, să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de victimă, față de copilul minor și față de unitatea de învățământ a acestuia.

Femeia a refuzat purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere a agresorului, aspect consemnat prin proces-verbal.

Persoana vătămată a depus plângere penală împotriva soțului său.

În cauză, polițiștii au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „violență în familie”, iar cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul SPR 3 Marginea.