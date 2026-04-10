Suceveancă de 64 de ani, amendată cu 4.000 de lei după o sesizare falsă la poliție

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Burdujeni au fost chemați joi seară, în jurul orei 22:01, printr-un apel la 112, pentru o pretinsă infracțiune de furt și lovire.

O femeie de 64 de ani din municipiul Suceava și-a reclamat concubinul, un bărbat de 61 de ani, susținând că acesta i-ar fi furat 1.400 de lei și ar fi agresat-o fizic.

La fața locului, în apartamentul situat pe strada Jean Bart, polițiștii au constatat că reclamanta se afla într-o stare avansată de ebrietate. În urma verificărilor efectuate, suma de bani reclamată ca fiind furată a fost găsită în buzunarul hainei pe care femeia o purta.

Din discuțiile purtate cu aceasta, polițiștii au stabilit că nu a existat nicio agresiune din partea concubinului, care nu se afla la domiciliu în acel moment. De asemenea, femeia nu prezenta urme vizibile de violență.

Concluzia anchetei preliminare a fost că nu s-a produs nicio faptă de natură penală sau contravențională în sarcina bărbatului.

Ca urmare, femeia de 64 de ani a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 4.000 de lei, conform O.U.G. nr. 34/2008.