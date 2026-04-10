Bărbat de 46 de ani, fără adăpost, găsit inconștient pe stradă în Suceava și internat în comă profundă în spital

Un bărbat de 46 de ani, cunoscut ca persoană fără adăpost, a fost găsit inconștient pe stradă în zona Bulevardului George Enescu, vis-a-vis de magazinul Lidl, și transportat de urgență la spital în stare gravă.

Evenimentul a fost sesizat prin SNUAU 112 la ora 20:08 de o persoană anonimă, care a anunțat că un bărbat se află căzut și inconștient pe trotuar. La fața locului a intervenit un echipaj medical de ambulanță, care a preluat persoana și a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Ulterior, la ora 23:45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au fost sesizați de personalul medical și s-au deplasat la spital pentru verificări. Acolo au stabilit identitatea bărbatului – un om al străzii care locuiește de mai mulți ani noaptea la Centrul social de noapte și Reinserție socială „Lumină Lină”, situat în incinta curții Bisericii „Sf. Vineri” din Suceava.

Diagnosticul medical preliminar indică o comă profundă, hipotensiune severă, hipotermie severă, acidoză metabolică severă și etilism acut. Bărbatul a fost internat pe secția ATI.

În cauză, polițiștii au întocmit un proces-verbal de constatare și au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Suceava.