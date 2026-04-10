Incendiu la o casă de locuit în Bogdănești: acoperișul a ars pe 80 de metri pătrați

Pompierii militari din Detașamentul Fălticeni și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bogdănești au intervenit vineri la un incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Bogdănești.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la acoperișul locuinței, existând pericol de propagare la întreaga construcție.

Intervenția s-a desfășurat cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

Incendiul a fost localizat și lichidat în jurul orei 12:45.

În urma evenimentului, a ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar bunurile din interiorul locuinței au fost degradate de fum și căldură.

Pe timpul intervenției două femei au suferit atacuri de panică, iar pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical. Ulterior, acestea au refuzat transportul la o unitate spitalicească.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum, amplasat ori neprotejat termic față de materialele combustibile.