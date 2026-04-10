Accidentul rutier cu doi răniți urmat de incendiu din Vulturești provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului

Un accident rutier urmat de incendiu a avut loc vineri dimineața, pe DJ 208C, în localitatea Pleșești, comuna Vulturești.

În jurul orei 07:35, un bărbat de 46 de ani, din municipiul Fălticeni, care conducea un autoturism marca Renault, a pierdut controlul direcției după o curbă la dreapta, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară marca Iveco Daily, condusă de un bărbat de 52 de ani, din comuna Preutești.

În urma impactului, autoturismul Renault a luat foc. Flăcările au fost stinse de pompierii militari din Detașamentul Fălticeni.

Ambele persoane au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorului autoutilitarei i s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de contuzie abdominală și escoriații la nivelul feței, iar conducătorului autoturismului – traumatism cranio-cerebral și plagă la gamba stângă.

Testarea cu aparatul alcooltest a relevat o alcoolemie de 0,00 mg/l în cazul șoferului autoutilitarei și de 0,53 mg/l în cazul șoferului autoturismului, căruia i-au fost recoltate și probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.