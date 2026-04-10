Accident rutier cu victime pe E85 în zona Fântâna Mare după o coliziune între un autoturism și o căruță

Un accident rutier între un autoturism și un atelaj hipo a avut loc vineri după-amiază pe DN E85, în zona localității Fântâna Mare.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din Detașamentul Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de un echipaj SAJ cu medic.

În urma coliziunii, două persoane au fost monitorizate la fața locului de personalul medical și paramedical. Ulterior, un bărbat a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte ale producerii accidentului sunt efectuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni.