Elevi suceveni, premianți la Olimpiada Națională de Geografie 2026

Lotul județului Suceava a obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Geografie, ediția 2026, desfășurată în perioada 5–10 aprilie la Hunedoara.

Competiția a reunit elevi de excepție din întreaga țară, iar participanții din Suceava s-au remarcat prin cunoștințe solide, spirit analitic și capacitate de a înțelege fenomene geografice complexe.

Distincțiile obținute de elevii suceveni:

Mențiune

Cojocariu Maya Camelia, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 4 Suceava Prof. îndrumător: Nistor Bogdan

Premii speciale oferite de Societatea de Geografie din România:

Clasa a VIII-a

Sîrghi Amalia Maria , Școala Gimnazială Ipotești (prof. Adochiței Adriana)

, Școala Gimnazială Ipotești (prof. Adochiței Adriana) Siretian Daniel , Școala Gimnazială „Miron Costin” (prof. Tănăsan Luminița)

, Școala Gimnazială „Miron Costin” (prof. Tănăsan Luminița) Onuțu Ciprian Ioan, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava (prof. Savin Cătălin)

Clasa a IX-a

Apostol Andreea , Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (prof. Porof Marcel)

, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni (prof. Porof Marcel) Iosep Adelina Maria, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. Năsulea Florentina)

Clasa a XI-a

Pușcaș Paula Mariana , Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (prof. Ciumașu Radu)

, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (prof. Ciumașu Radu) Oprișan Lucian Alexandru, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. Cazacu Marius)

Rezultate bune au obținut și elevii Sava Matei (clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, prof. Cazacu Marius), Popescu Larisa Ioana (clasa a XII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, prof. Năsulea Florentina) și Moisii Andrei (clasa a XII-a, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, prof. Rădulescu Alexandru).

Lotul județului Suceava a fost coordonat de profesoarele Țolca Doinița Felicia (Inspectoratul Școlar Județean Suceava) și Năsulea Florentina (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava). Din comisia centrală a olimpiadei a făcut parte prof. dr. Porof Marcel de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni.

Performanțele obținute reflectă efortul susținut al elevilor, profesionalismul și dăruirea profesorilor îndrumători, precum și sprijinul acordat de părinți.