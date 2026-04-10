Premii speciale pentru elevi suceveni la Olimpiada Națională de Limba Franceză 2026

Lotul județului Suceava a obținut rezultate foarte bune la Etapa Națională a Olimpiadei de Limba Franceză, desfășurată în perioada 6–10 aprilie 2026 la Piatra Neamț.

Cei 11 elevi suceveni (2 de la gimnaziu și 9 de la liceu) au concurat cu elevi de excepție din întreaga țară și au reușit să se remarce prin cunoștințe solide de limbă franceză, exprimare fluentă și competențe culturale.

Premiile speciale obținute de elevii suceveni:

Ciolacu Ioan , clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus Profesoară îndrumătoare: Ciolacu Mihaela Gabriela

, clasa a IX-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret" Suceava Profesoară îndrumătoare: dr. Mihoc Mihaela Aura Ilisei Ana Maria, clasa a XI-a, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului Profesoară îndrumătoare: Solonaru Elena Sextilia

Ilisei Ana Maria, clasa a XI-a, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului Profesoară îndrumătoare: Solonaru Elena Sextilia

Lotul județean a fost însoțit de profesoara Daniela Cornelia Sandu de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava. Din Comisia Centrală a Olimpiadei a făcut parte, în calitate de membru evaluator, prof. dr. Constantin Tiron, inspector școlar pentru limbi moderne – limba franceză în cadrul ISJ Suceava și profesor la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

„Chiar dacă nu toți participanții au urcat pe podium, fiecare merită cele mai sincere felicitări. A te califica la etapa națională este deja o performanță remarcabilă, iar experiența trăită, emoțiile și lecțiile învățate sunt câștiguri neprețuite. Sunt cu toții învingători!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava.