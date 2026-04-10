Victorie categorică pentru Cetatea 1932 Suceava în etapa a doua a play-off-ului: 6-1 la Sporting Liești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică în etapa a doua a play-off-ului Ligii a III-a, impunându-se cu scorul de 6-1 în deplasarea de la Sporting Liești, fosta lideră a clasamentului.

Formația antrenată de Petre Grigoraș a dominat partida de la un capăt la altul, reușind să puncteze de șase ori și să obțină trei puncte extrem de importante.

Marcatorii Cetății 1932 Suceava: Gabriel Răducan (2 goluri), Ruslan Chelari, Andrei Cerlincă și Andrei Buceac. Gazdele au contribuit la scor prin autogolul lui Ștefan Podașcă. Golul de onoare al echipei din Liești a fost marcat de Petrișor Voinea, din lovitură de pedeapsă.

Pentru acest meci, antrenorul Petre Grigoraș a aliniat următorul unsprezece de start: Alin Ciobanu – Mario Bai, Ciprian Perju, Ruslan Chelari, Andrei Buceac, Ruben Sumanariu, Cosmin Tucaliuc, Andrei Cerlincă, Răzvan Gorovei, Stephane Ferhaoui, Gabriel Răducan. Au mai intrat pe parcurs: Cătălin Grosu, Șerban Nițu, Matei Frunză, Ilie Marian și Alexandru Zaharia.

Grație acestui succes, Cetatea 1932 Suceava ajunge la 16 puncte și urcă pe locul al doilea în clasamentul play-off-ului, la doar un punct în spatele noului lider, FC Șoimii Gura Humorului.

În etapa următoare, echipa suceveană va evolua pe teren propriu împotriva formației CS Blejoi, într-un meci programat vineri, 17 aprilie, de la ora 17:00.