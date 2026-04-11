Arbore căzut peste o autoutilitară în localitatea Panaci – intervenție promptă a pompierilor din Vatra Dornei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit sâmbătă dimineața în localitatea Panaci, după ce un arbore s-a prăbușit peste o autoutilitară.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii au folosit accesorii specifice reușind să îndepărteze copacul și crengile acestuia de pe autovehicul.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar autoutilitara a suferit doar daune minore.

Intervenția a decurs fără incidente.