Un bărbat de 45 de ani din comuna Forăști și-a dat foc în curtea locuinței. A fost transportat la spital cu arsuri pe 40% din corp

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Vadu Moldovei au fost sesizați, vineri, prin 112 că un bărbat din satul Oniceni, comuna Forăști, și-ar fi dat foc.

Ajunși rapid la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 45 de ani care primea deja îngrijiri medicale de la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Fălticeni.

Acesta prezenta arsuri vizibile la nivelul feței, părul ars și haine parțial carbonizate.

În curtea locuinței au fost găsite probe care confirmă gestul: un recipient din plastic ce emana miros puternic de benzină, o brichetă și o haină carbonizată în proporție de aproximativ 70%.

Din declarațiile tatălui său a reieșit că bărbatul de 45 de ani a recurs singur la acest gest extrem. Conform relatărilor, el și-a turnat benzină pe haine și a aprins-o cu o brichetă. Tatăl a intervenit imediat și a reușit să stingă flăcările înainte ca focul să se extindă.

Tatăl a precizat că fiul său suferă de afecțiuni psihice și manifesta de mai mult timp stări depresive.

Echipajul medical a acordat primele îngrijiri la locul evenimentului, stabilind un diagnostic preliminar de arsuri de gradul I și II pe aproximativ 40% din suprafața corpului. Bărbatul a fost transportat de urgență la o unitate spitalicească pentru tratament de specialitate.