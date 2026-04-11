Bărbat de 38 de ani, găsit inconștient pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Suceava. A ajuns la spital în comă alcoolică

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, vineri seara la ora 23: 15, de personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, care anunța că o persoană a fost adusă cu ambulanța după ce fusese găsită căzută inconștientă în stradă.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, în jurul orei 21:00, când o persoană anonimă a sunat la 112 semnalând prezența unui bărbat căzut pe trotuar în zona Clinicii Explora, pe bulevardul 1 Decembrie 1918. Un echipaj medical de ambulanță s-a deplasat imediat la fața locului și a găsit un bărbat inconștient, fără urme vizibile de violență. Acesta a fost preluat și transportat de urgență la secția UPU a spitalului județean.

La UPU, polițiștii Biroului de Ordine Publică au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în cartierul Obcini, cunoscut cu probleme de consum excesiv de alcool.

Medicii i-au stabilit un diagnostic preliminar de „comă etiologică (alcoolică)”, bărbatul rămânând sub observație medicală în secția de stabilizare.

Cazul rămâne în atenția polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Suceava.