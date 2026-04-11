Accidentul rutier de la Fântâna Mare: Căruțașul circula băut și nu a acordat prioritate

La data de 10 aprilie 2026, în jurul orei 12:55, un accident rutier s-a produs la intersecția drumului comunal DC 11A cu drumul național DN2-E85, pe raza comunei Fântâna Mare.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, un bărbat din comuna Fântâna Mare, în timp ce conducea un atelaj hipo din direcția satului Spătărești către DN-E85, a pătruns pe drumul național fără a se asigura corespunzător și fără a acorda prioritate de trecere unui autoturism marca Skoda, condus de un bărbat din municipiul București, care circula din direcția Roman către Fălticeni, iar autoturismul a lovit atelajul hipo.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul atelajului hipo a fost testat și el, aparatul indicând o concentrație de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital, unde i s-au recoltat și probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În urma coliziunii, conducătorul atelajului hipo a suferit vătămări corporale, fiind diagnosticat prezumtiv cu traumatism cranio-cerebral (TCC) și escoriații la nivelul gleznei stângi. El a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că vinovat de producerea accidentului este conducătorul atelajului hipo, care nu a respectat prioritatea de trecere.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Poliției Rutiere Suceava.