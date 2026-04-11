Tinerii social-democrați din Suceava au oferit sprijin unui copil de 12 ani care și-a pierdut mama. Acțiune de solidaritate înainte de Sărbătorile Pascale

În timp ce mulți se pregătesc pentru Sărbătorile Pascale, un băiat de doar 12 ani din județul Suceava învață să trăiască fără mama sa, pierdută recent. Organizația Tineretului Social Democrat (TSD) Suceava a ales să fie alături acestui copil, oferindu-i un sprijin concret și un semn de solidaritate în aceste momente grele.

Potrivit informațiilor transmise de TSD Suceava, Marius a fost nevoit să se confrunte cu o pierdere dureroasă mult prea devreme. Cei care l-au întâlnit au fost impresionați de liniștea și maturitatea sa, de zâmbetul timid și de demnitatea cu care face față situației, fără să se plângă sau să ceară ceva.

Membrii TSD Suceava s-au mobilizat rapid și au strâns o sumă de bani pe care au transformat-o în ajutoare practice: haine, un laptop care să-l sprijine în continuarea educației și alimente necesare pentru perioada următoare. Deși aceste gesturi nu pot umple golul lăsat de pierderea mamei, ele reprezintă un mesaj clar că băiatul nu este singur.

În cadrul aceleiași acțiuni, tinerii social-democrați au oferit sprijin și unei alte persoane cunoscute din comunitate – o femeie în vârstă, descrisă ca un suflet cald și blând, care a primit ajutor din partea organizației.

Reprezentanții TSD Suceava au transmis că întâlnirea cu băiatul a fost mult mai mult decât o acțiune caritabilă. A reprezentat o lecție despre empatie, curaj și puterea interioară a celor care trec prin încercări grele. „Astfel de momente ne reamintesc că umanitatea înseamnă să fim acolo unii pentru alții”, au subliniat tinerii.

Acțiunea se înscrie în seria de inițiative sociale derulate de TSD Suceava, care urmăresc să ofere sprijin concret comunităților locale, mai ales în perioade sensibile precum cea premergătoare marilor sărbători creștine.