Două cazuri de conducere sub influența alcoolului depistate în noaptea de vineri spre sâmbătă în județul Suceava

În noaptea de 10 spre 11 aprilie 2026, polițiștii suceveni au depistat doi șoferi care conduceau autovehicule sub influența băuturilor alcoolice, pe drumuri județene din zona Gura Humorului și Fălticeni.

Primul incident a fost înregistrat pe 10 aprilie 2026, la ora 23:50, pe DJ 209B, în satul Văleni Stânișoara, comuna Mălini. Lucrătorii Biroului Rutier al Poliției Municipiului Fălticeni au oprit un autoturism marca Lancia care circula dinspre Iesle către Mălini. La volan se afla un bărbat din comuna Mălini.

În timpul controlului, polițiștii au constatat că autovehiculul avea ITP-ul și RCA-ul expirate, motiv pentru care vehiculul a fost imobilizat. Conducătorul auto emana halenă alcoolică și a fost testat cu etilometrul, rezultatul indicând 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea de probe biologice de sânge.

Al doilea incident a avut loc în jurul orei 02:20, pe DJ 209L, în localitatea Solonețu Nou, comuna Cacica. Echipajul Serviciului Poliției Rutiere (SPR) 10 Gura Humorului, aflat în acțiune pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului, a oprit pentru control un autoturism marca VW care se deplasa din direcția Pleșa spre centrul satului. La volan a fost identificat un bărbat de 39 de ani din Solonețu Nou.

Conducătorul auto emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge la interval de o oră, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei. Testarea cu aparatul drug test a indicat rezultat negativ pentru consumul de substanțe interzise.

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de Postul de Poliție Cacica, respectiv de polițiștii Biroului Rutier Fălticeni.

Poliția recomandă tuturor conducătorilor auto să nu urce la volan după consumul de alcool, amintind că această infracțiune este pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, iar permisul de conducere este suspendat.