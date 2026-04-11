Lumina Sfântă s-a pogorât la Sfântul Mormânt de la Ierusalim și va ajunge la Suceava

Lumina Sfântă a fost primită la Ierusalim, la Mormântul Domnului la ora 14:14.

După pogorârea Sfintei Lumini, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a ieșit din Sfântul Mormânt și a oferit Lumina Sfântă tuturor celor prezenți.

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în țara noastră, în jurul orei 18:00 de Arhim. Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, și va fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Otopeni.

Sfânta Lumină va sosi pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava în jurul orei 20:00 unde va fi întâmpinată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și de oficialități județene și locale.

Lumina Sfântă este adusă la Suceava an de an din 2009.