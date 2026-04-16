Decizie în cazul fostului preot Viorel Sidoriuc. Consistoriul Mitropolitan a respins apelul și a menținut caterisirea

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a pronunțat o hotărâre prin care respinge apelul declarat de fostul preot Sidoriuc Viorel Ionel împotriva deciziei de caterisire.

Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în ședința din data de 24 martie 2026, prin Hotărârea nr. 1/2026, Consistoriul Mitropolitan a respins apelul formulat împotriva hotărârii de caterisire nr. 4/2024, pronunțată de Consistoriul eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Hotărârea pronunțată în apel confirmă, fără echivoc, temeinicia și legalitatea hotărârii de caterisire nr. 4/2024, pronunțată ca urmare a săvârșirii unora dintre cele mai grave fapte și abateri disciplinare prevăzute de legislația bisericească a Bisericii Ortodoxe Române”, se precizează în comunicatul Biroului de presă al Arhiepiscopiei.

Viorel Ionel Sidoiriuc a fost caterisit pentru abateri grave de ordin canonic și disciplinar.

Potrivit Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților el a fost implicat în încercarea de înființare a unei „Parohii Sfânta Treime” din Suceava, asociată cu așa-zisa „Biserică Ortodoxă Muntenegrene”, structură care nu este recunoscută canonic de nicio Biserică Ortodoxă autocefală și care funcționează ca un ONG, fără Tomos de autocefalie și fără comuniune liturgică cu Patriarhia Ecumenică sau alte Biserici Ortodoxe recunoscute.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a precizat că singura Biserică Ortodoxă canonică în Muntenegru este Mitropolia Muntenegrului și a Litoralului, parte a Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Orice acte liturgice săvârșite de o persoană caterisită nu au valoare sacramentală, iar credincioșii care participă la ele se află în afara rânduielii canonice, a precizat sursa citată.

Prin această hotărâre Mitropolia Moldovei și Bucovinei reconfirmă aplicarea strictă a normelor canonice și disciplina bisericească în eparhia Sucevei și Rădăuților, se mai arată în comunicat.

Caterisirea reprezintă cea mai gravă sancțiune disciplinară în Biserica Ortodoxă, prin care un cleric este exclus din rândul preoților și își pierde dreptul de a mai sluji în cadrul Bisericii.