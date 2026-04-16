AEI:Țițeiul la 95 de dolari/baril nu înseamnă liniște. Piața pariază pe raționalitate, dar riscul unui șoc energetic major rămâne ridicat

Prețul petrolului Brent se menține în jurul a 95 USD/baril, însă acest nivel nu reflectă o calmare reală a situației din Strâmtoarea Ormuz, ci mai degrabă convingerea pieței că actualul blocaj este temporar și gestionabil.

Aceasta este analiza realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Experților în Energie (AEI), într-un comentariu publicat joi, 16 aprilie 2026.

„Pentru că, dacă ar prețui cu adevărat riscul fizic existent — un tranzit redus cu până la 80–90% printr-un punct prin care trece aproape 20% din petrolul global — petrolul nu ar fi la 95 USD/baril. Ar fi deja la 130 USD/baril. Diferența dintre aceste două numere nu este tehnică. Este psihologică”, subliniază expertul.

Chisăliță atrage atenția că, deși fluxurile prin Ormuz sunt reduse dramatic, costurile de asigurare maritimă au crescut de 2–5 ori, iar rerutările logistice adaugă 10–20% la costurile de transport, piața încă nu a reacționat cu panică. Motivul: probabilitatea dominantă în acest moment (55–65%) este o de-escaladare parțială.

Scenariul central (probabilitate 55–65%):

Brent: 92–103 USD/baril în următoarele zile

Brent: 88–100 USD/baril în 2 săptămâni

Motorină Amsterdam: 165–195 USD/baril

„De-escaladarea controlată este cea mai probabilă pentru că toți actorii pierd masiv dacă situația scapă de sub control. Niciuna dintre marile puteri, nici țările mici, nici măcar Iranul, NU are interes ca petrolul să ajungă la 150–200 $/baril pe termen lung, deoarece ar arunca economia mondială într-o recesiune globală”, explică Dumitru Chisăliță.

Scenariul de stres (probabilitate 25–35%):

Brent: 103–118 USD/baril în câteva zile

Brent: 110–130 USD/baril în 2 săptămâni

Motorină Amsterdam: 220–255 USD/baril

Acest scenariu ar presupune o escaladare regională limitată, cu pierderi reale de ofertă de 5–8 milioane barili/zi.

Scenariul critic (probabilitate 1–5%):

Brent: 120–145 USD/baril în câteva zile

Brent: 135–170 USD/baril în 2 săptămâni

Motorină Amsterdam: 260–320 USD/baril

În acest caz extrem, un blocaj aproape total al Ormuz ar scoate din piață până la 15–18 milioane barili/zi – cel mai mare șoc energetic din istorie. Chiar și atunci, guvernele ar putea interveni prin eliberarea stocurilor strategice.

Impactul asupra României

Potrivit estimărilor AEI, prețurile medii ale motorinei normale în România vor oscila cu +/- 15 bani/litru în următoarele două săptămâni, dar vor rămâne peste nivelul de 9,5 lei/l până la sfârșitul lunii aprilie 2026.

„La 95 USD/baril, piața încă mai crede că lucrurile nu vor scăpa de sub control. Dar această convingere este fragilă, pentru că diferența dintre stabilitate și criză poate fi determinată de un singur incident”, concluzionează Dumitru Chisăliță.