Incendiu violent în Bădeuți: O gospodărie aproape distrusă, o altă gospodărie afectată și o femeie transportată la spital



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi în localitatea Bădeuți, afectând grav o gospodărie și două construcții anexe de pe proprietatea învecinată.



Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat la Dispeceratul 112 la ora 00:38, iar la fața locului s-au deplasat de nouă autospeciale de stingere de la subunitățile de pompieri din Rădăuți, Suceava și Solca, precum și o ambulanță SMURD.

Au intervenit, de asemenea, echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Milișăuți, Volovăț, Frătăuții Vechi și Iaslovăț.

La sosirea pompierilor, anexele gospodărești ardeau generalizat, iar acoperișul casei de locuit era cuprins de flăcări, existând un risc iminent de propagare la întreaga locuință. Incendiul s-a extins și la două construcții anexe de pe proprietatea alăturată.

Echipajele SMURD au acordat primul ajutor unei femei de 55 de ani, care prezenta un atac de panică.

Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații medicale și tratament de specialitate.

În urma incendiului au ars complet anexele gospodărești (șură, magazie și bucătărie de vară) împreună cu bunurile din interior, pe o suprafață de aproximativ 175 mp, acoperișul casei de locuit (100 mp) și planșeul acesteia (60 mp), un autoturism parcat în curtea gospodăriei.

La proprietatea învecinată au fost afectate acoperișurile a două construcții anexe, pe o suprafață totală de circa 110 mp.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 04:10. Datorită intervenției rapide a pompierilor, a fost salvată o mare parte din casa de locuit, precum și locuința și anexele de pe proprietatea învecinată, împreună cu bunurile aferente.

