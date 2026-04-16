Tinerii din Suceava sunt invitați să dezlege un mister la Muzeul Satului Bucovinean. Eveniment interactiv „Murder Mystery” pe 18 aprilie

Muzeul Satului Bucovinean va deveni scena unui misterios „crimă și jaf simbolic” sâmbătă, 18 aprilie 2026, începând cu ora 13:00. Asociația de tineri voluntari Hope 4 Humanity organizează un eveniment interactiv de tip „Murder Mystery”, un concept de teatru live în care participanții devin investigatori.

„O veste de o rară gravitate tulbură liniștea vatrei noastre: la Muzeul Satului Bucovinean, o mână haină a săvârșit o crimă neauzită și a prădat un artefact de mare preț. Identitatea făptașului rămâne învăluită în mister, iar bănuielile sunt pretutindeni, aruncând o umbră asupra liniștii comunității noastre”, se arată în comunicatul organizatorilor.

Participanții nu vor fi simpli spectatori, ci vor intra activ în rolul unor detectivi. Ei vor analiza probe, vor interoga personajele interpretate de actori voluntari și vor folosi logica și deducția pentru a identifica vinovatul, totul într-un cadru care respectă valorile tradiționale bucovinene și patrimoniul local.

Detalii organizatorice:

Data și ora: Sâmbătă, 18 aprilie 2026, începând cu ora 13:00

Sâmbătă, 18 aprilie 2026, începând cu ora 13:00 Locație: Muzeul Satului Bucovinean, Suceava

Muzeul Satului Bucovinean, Suceava Participanți: Tineri cu vârsta minimă de 15 ani, organizați în 5 echipe a câte 5 persoane

Tineri cu vârsta minimă de 15 ani, organizați în 5 echipe a câte 5 persoane Înscriere: Obligatorie, prin completarea formularului: https://forms.gle/5ESUhF3siJ9bePi98 (numărul de locuri este limitat)

Obligatorie, prin completarea formularului: https://forms.gle/5ESUhF3siJ9bePi98 (numărul de locuri este limitat) Taxă: Doar biletul de intrare în muzeu – 4 lei pentru elevi / 16 lei pentru adulți

Prin acest eveniment, Asociația Hope 4 Humanity își propune să stimuleze gândirea critică, spiritul de echipă și să apropie tinerii de patrimoniul cultural local, demonstrând că muzeul poate fi un spațiu viu, dinamic și educativ.

„Invităm tinerii curajoși să fie martori la acest exercițiu, unde rațiunea va trebui să învingă misterul care a tulburat apele liniștii satului”, transmit organizatorii.

Evenimentul reprezintă o oportunitate unică de a combina distracția cu educația patrimonială într-un mod interactiv și captivant.