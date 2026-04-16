Iașiul va găzdui prima ediție a TILIA – Summitul Orașelor din România. Aproape 400 de participanți și 55 de speakeri, inclusiv Charles Montgomery și Foster + Partners

Orașele României vor fi în centrul unei dezbateri de amploare națională și internațională pe 23 și 24 aprilie 2026, la Palatul Culturii din Iași. Aproape 400 de participanți și 55 de speakeri au confirmat prezența la TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, primul summit dedicat soluțiilor concrete pentru dezvoltarea urbană sustenabilă, organizat de IULIUS în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Evenimentul reunește primari, urbaniști, arhitecți, investitori, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului de afaceri, academic și ai societății civile, cu scopul de a identifica mecanisme practice pentru transformarea orașelor românești.

Charles Montgomery, autorul bestsellerului internațional Orașul fericit și una dintre cele mai influente voci globale în urbanism, va veni pentru prima dată în România. El va susține un keynote intitulat „Știința orașelor fericite: principii și idei pentru România”, explorând modul în care designul urban influențează direct bunăstarea, mobilitatea și calitatea vieții comunităților.

Printre vorbitorii de marcă se numără și reprezentanții renumitului birou de arhitectură Foster + Partners (responsabil pentru proiecte iconice precum Apple Park, Reichstag și viitoarea regenerare urbană a zonei Oil Terminal din Constanța), care vor susține un masterclass despre principiile designului urban sustenabil.

Programul pe zile:

23 aprilie – Viziune și design urban Focus pe principiile unui oraș orientat către oameni, regenerare urbană, soluții integrate de apă și energie, mobilitate urbană și legătura dintre design și bunăstarea comunităților.

Focus pe principiile unui oraș orientat către oameni, regenerare urbană, soluții integrate de apă și energie, mobilitate urbană și legătura dintre design și bunăstarea comunităților. 24 aprilie – Viziune și implementare Accent pe finanțarea internațională a infrastructurii urbane, structurarea parteneriatelor public-private (PPP), cu exemple concrete precum modelul Apa Nova București – Veolia. Vor participa reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, BERD, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și primari din mai multe orașe ale României.

Evenimentul se încheie cu prezentarea proiectului de regenerare urbană a zonei Oil Terminal din Constanța, realizat de Foster + Partners.

„Prima ediție a Summitului Orașelor din România este construită în jurul ideii că orașele se transformă atunci când viziunea și implementarea sunt abordate împreună”, transmit organizatorii.

TILIA își propune să devină o platformă națională de dialog și soluții concrete pentru dezvoltarea urbană sustenabilă, conectând experiența internațională cu nevoile reale ale orașelor românești.

Mai multe detalii și agenda completă sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului.